В России за сокрытие автомобильных номеров могут ввести "административку"

Правительство России в лице комиссии по законопроектной деятельности одобрило проект закона об административной ответственности за препятствование в любой форме идентификации автомобильных номеров.

"В проекте отзыва отмечается, что правительство поддерживает законопроект", - сказал "Интерфаксу" знакомый с ситуацией источник.

В январе 2024 г. выяснилось, что МВД готовит поправки в КоАП для ужесточения ответственности за сокрытие или видоизменение регистрационных номеров автомобиля, а также за управление машиной без номеров. Сейчас за нештатную установку номеров или устройства, позволяющего их скрывать, предусмотрен штраф в 5 тыс. руб. или лишение прав на 1-3 месяца. В полиции предлагают за такие нарушения лишать прав на 1-1,5 года с конфискацией скрывающих устройств.