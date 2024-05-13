Рогозин – о Белоусове: Армия и ОПК скоро почувствуют перемены

Сенатор от Запорожской области и бывший вице-премьер российского правительства, курировавший ОПК Дмитрий Рогозин приветствовал назначение на должность министра обороны Андрея Белоусова.

Рогозин оценил выступление Белоусова перед сенаторами как "очень достойное".

"Знаю Андрея с 90-х годов, много работали вместе. Связываем с его приходом в Минобороны России большие надежды. Армия и оборонно-промышленный комплекс страны скоро почувствуют положительные перемены, грамотный и требовательный подход к делу нового министра", - полагает Рогозин.