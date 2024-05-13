Новая история Сибири: В Новосибирской области написали и презентовали научное издание

Члены Российской академии наук, работающие в Новосибирской области, презентовали широкой общественности третий том нового четырехтомного издания об истории Сибири – он посвящен истории Нового времени. Презентация прошла в Новосибирском Академгородке, Институте истории СО РАН 13 мая, сообщает пресс-служба Правительства региона.

Заместитель Губернатора Ирина Мануйлова особо отметила важность проводимой в Новосибирской области работы по популяризации важнейших событий истории России и продвижению достоверных исторических знаний – эти задачи обозначены в новом Указе Президента РФ «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения» и будут продолжены в реализации со стороны Правительства региона во взаимодействии с научным сообществом.

«Новосибирская область – признанный центр развития отечественной исторической школы, о чем свидетельствует ежегодное проведение под эгидой Российского исторического общества и Минобрнауки России Международной исторической школы, организация всероссийских научных конференций и симпозиумов, издания многочисленных трудов новосибирских историков. Институт истории СО РАН является ведущим научным учреждением исторического профиля за Уралом и основным координатором научных исследований в Сибирском регионе по исторической проблематике. В уникальном издании, которое сегодня было презентовано в Институте, отражается историческое развитие Сибири – это опыт сохранения культур, сбережения традиций, основанный на уважении и взаимовыгодном сотрудничестве. Знания о прошлом помогут лучше понять логику текущих событий, сориентироваться в бурных информационных потоках, отличить правду от вымысла и приобрести современным поколениям сибиряков новые созидающие смыслы», – отметила Ирина Мануйлова.

Презентацию третьего тома открыли академик РАН Анатолий Деревянко, чл.-корр. РАН Владимир Ламин и директор Института истории СО РАН, д.и.н. Вадим Рынков, поздравив коллег с результатом, к которому ученые шли более 10 лет. В презентации также приняли участие представители редколлегии издания и авторы книги. Сибирские ученые из Института Истории СО РАН и Института археологии и этнографии СО РАН, совместно с коллегами из других научных организаций России работают над фундаментальным изданием «История Сибири» с 2009 года. Серия выходит спустя несколько десятилетий после опубликованной в 1967–1969 гг. пятитомной «Истории Сибири». В реализации издательского проекта приняло участие более 60 историков, представляющих академические институты и вузы Урала, Сибири и Дальнего Востока. Ядро и основную часть авторского коллектива составили сотрудники сектора археографии и источниковедения и сектора истории второй половины XVI – начала XX в. Института истории Сибирского отделения РАН.

Новое издание «Истории Сибири» показывает современный уровень научных исследований и призвано выявить перспективы дальнейшего развития исторического сибиреведения. Также важная задача – популяризация накопленных научных знаний. Третьему тому предшествовал выход двух первых томов в 2019 г., подготовленных в Институте археологии и этнографии СО РАН: «Каменный и бронзовый век» и «Железный век и Средневековье», в которых отражена древняя история Сибири. Сегодня в Институте истории продолжается работа над следующим – четвертым томом «Истории Сибири».