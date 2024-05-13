Матвиенко: Белоусов – человек гражданский, но СВО командует Генштаб, так что никаких тревог

Глава Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала "лучшей кандидатурой" на пост министра обороны России Андрея Белоусова.

"Доступный, демократичный, прошел очень хорошую школу. Это очень удачный выбор президента России. Бюджет Минобороны вырос больше, чем в два раза – до 6,7% от ВВП. То, что заказывает Минобороны, должно координироваться с возможностями экономики. Министру обороны надо взаимодействовать с другими ведомствами. В современных войнах ключевая вещь – это технологии. Минобороны надо "открыть" для скорейшего внедрения туда новых технологий, инноваций. У Белоусова в этом огромный опыт. Надо быстро, без лишней бюрократии эти вопросы продвигать", - сказала Матвиенко.

Она предложила не опасаться за то, что "Белоусов – человек не военный, гражданский". "СВО вообще командует Генеральный штаб, в этой части ничего не меняется, не должно возникать никаких тревог", - отметила Матвиенко.