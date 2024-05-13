Атаки на НПЗ не отразились на качестве российского бензина - Новак

Атаки украинских беспилотников на российские нефтеперерабатывающие мощности не приведут к снижению качества бензинов и дизельного топлива, заявил ио вице-премьера российского правительства Александр Новак, выступая в Госдуме.

По словам Новака, благодаря временному запрету экспорта топлива ситуация с ним на российском рынке стабильная, "все в полном объеме обеспечены топливом, ситуация на оптовом рынке спокойна". Более того – власти сейчас думают, как не допустить затоваривания рынка.