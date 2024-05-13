В Крыму наказаны пять агентов украинских спецслужб

В Крыму пятеро агентов спецслужб Украины получили серьезные сроки.

Они собирали и передавали Службе безопасности Украины (СБУ) данные о местах дислокации, численности и маршрутах перемещения подразделений армии России в зоне специальной военной операции. За это они получили от 11 до 16 лет колонии строгого режима, пишет РИА Новости.

Ранее экс-сотруднику "Яндекса" вменили госизмену – финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ). После начала специальной военной операции предполагаемый злоумышленник переводил свои деньги на счет зарегистрированного на Украине фонда для приобретения ВСУ бронетехники, боеприпасов, экипировки и медикаментов.