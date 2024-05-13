Савватеев: Оставление Кравцова министром просвещения - плевок в лицо учителям

То, что Сергей Кравцов останется министром просвещения, является плевком в лицо всем учителям. Так считает член-корреспондент РАН, лидер движения "Родная школа" Алексей Савватеев.

Он считает Кравцова "символом цинизма и лицемерия, двуличности, лжи, трусости и очковтирательства". При таком курсе властей "массовая школа железно обречена на уничтожение и на полный развал", уверен эксперт.

Руководитель городского родительского комитета Санкт-Петербурга, школьный учитель информатики Михаил Богданов отмечает, что именно при Кравцове встала острейшая проблема дефицита кадров в школах. И воспринимается его переназначение как "замораживание" всех проблем.

"Но по факту все внизу видят не стагнацию, а катастрофическое падение! И это - кризис, который может привести к обвалу системы! Это не фигура речи!" - написал Богданов.

Он напоминает, что Кравцов за время своей работы ни разу не признал имеющихся проблем, зато все время рассказывал о каких-то успехах.

Учитель истории и обществознания студии "Учимся вместе" Иннокентий Кресик назвал "цирком" заявление Кравцова, что случае одобрения его кандидатуры будет принято решение о создании подразделения в Минпросе по вопросам дошкольного образования, а также о создании подразделения по кадрам. По мнению Богданова, это очередная имитация - будет просто создано еще некоторое количество кресел чиновников в министерстве, которые будут "решать" проблему.

По данным председателя комитета Госдумы по науке и высшему образованию Олега Смолина, российские учителя в среднем работают на 1,8 ставки. То есть 1,25 млн учителей "тянут" 2,25 млн ставок. Это значит, что не хватает миллиона учителей, если бы они работали на одну ставку. Но нищенская зарплата (по подсчетам Накануне.RU, медианная зарплата учителя в России на одну ставку составляет около 20 тыс. рублей "чистыми") вынуждает их брать по две ставки в ущерб качеству образования. Зато это затушевывает огромный дефицит учителей, так как ставки формально закрыты.



