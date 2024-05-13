Белоусов рассказал, чем он не доволен в работе Минобороны России

Бывший первый вице-премьер российского правительства Андрей Белоусов прибыл в Совет Федерации, где профильные комитеты проведут с ним совещания. Предполагается, что по итогам этих обсуждений сенаторы дадут президенту рекомендации – назначать или нет Белоусова министром обороны России.

На кадрах, опубликованных пресс-службой Совета Федерации, Белоусов высказывает один из своих тезисов относительно предстоящей работы. Так, он считает, что "есть вопросы по социальному обеспечению военнослужащих — участников СВО, над ними надо работать". В том числе речь идет об обеспечении участников СВО жильем.

Также Белоусов добавил, что "необходимо решить вопросы медобслуживания участников СВО в гражданских поликлиниках, убрать излишнюю бюрократию с оформлением льгот".

Кроме того, Белоусов заявил, что его не устраивает ситуация, когда участников СВО, которые приезжают в отпуск, отправляют в переполненные госпитали.

Напомним, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил предложение назначить гражданского экономиста Андрея Белоусова министром обороны. Он связал это с необходимостью вписать "экономику силового блока в экономику страны", а также необходимостью внедрения инноваций в военной сфере, тогда как военная составляющая останется прерогативой начальника Генерального штаба Валерия Герасимова.