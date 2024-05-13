В правительстве назвали условия бесплатной газификации садовых товариществ

Чтобы газифицировать садовый дом в рамках бесплатной социальной газификации нужно соблюсти два условия, сообщил ио вице-премьера российского правительства Александр Новак, выступая в Госдуме. Во-первых, садовый дом и участок должны быть оформлены в собственность того, кто подает заявку. Во-вторых, нужно решение общего собрания товарищества о предоставлении общих территорий для газификации. Правительство уже разработало типовые проекты решений для садовых товариществ.

По словам Новака, в целом по программе социальной газификации заключено 1,2 млн договоров, 950 тыс. договоров исполнено в объеме доведения газа до границ участков, в 550 тыс. домовладениях подключен газ.

В целом газифицировано почти 74% населенных пунктов страны, Россия находится на 1-2 месте в мире по уровню газификации.