Рейс из Екатеринбурга в Пхукет задерживается на 12 часов

В аэропорту Екатеринбурга на 12 часов задерживается рейс в Таиланд.

Как сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре, сегодня в аэропорту Кольцово был задержан чартерный рейс в Пхукет авиакомпании Red Wings. По расписанию самолет должен был отправиться в 4 часа 20 минут. Однако теперь планируемое время вылета - 16 часов 30 минут.

На рейс ожидается 390 пассажиров, в том числе 23 несовершеннолетних. Как отметили в ведомстве, причиной задержки авиарейса стало позднее прибытие воздушного судна.

Оказание услуг пассажирам находится на контроле Свердловской транспортной прокуратуры.

Напомним, на прошлой неделе в аэропорту Екатеринбурга на несколько часов задержали рейс в Турцию.