Операторы мобильной связи вернулись к темпам роста сети до начала СВО

Операторы большой четверки в 2023 г. установили 79 000 новых базовых станций (БС), увеличив их общее количество на 7% до 1,2 млн шт. В 2021 г. схожий показатель составлял 82 тыс. БС, в 2023 г. – 30 тыс. БС. То есть в 2023 г. операторы вернулись к темпам роста сети, существовавшим до начала специальной военной операции (СВО).

Активнее всего в прошлом году строилась Tele2: количество ее БС выросло на 14,2% до 289 тыс. II место – у "Вымпелкома" (бренд "Билайн", рост – 8,6% до 292 тыс.). III место – у МТС, количество БС которой выросло на 6% до 297 тыс. шт., а на IV расположился лидер по числу БС – "Мегафон", увеличивший свою сеть всего на 1% до 318 тыс. БС, пишут "Ведомости".

Ранее в России нашли замену поставщикам базовых станций сотовых операторов. Ушедших Ericsson и Nokia и прекратившего официальные поставки оборудования Huawei пытаются заменить до сих пор малоизвестные в РФ производители. Один из них – китайская Baicells Technologies. По данным Госкомиссии по радиочастотам (ГКРЧ), базовые станции Baicells Technologies тестирует МТС. С помощью Baicells планируется телефонизировать небольшие населенные пункты. Россия сейчас нацелена на создание собственной сетевой аппаратуры. Новые китайские производители не будут иметь поддержки со стороны государства, отметил гендиректор TelecomDaily Денис Кусков.