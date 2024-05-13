Бастрыкин поручил возбудить дело из-за обнаруженного в Прикамье в сгоревшем автомобиле тела таксиста

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело по факту обнаружения останков мужчины в сгоревшем автомобиле в Пермском крае, сообщили Накануне.RU в пресс-службе СКР.

Тело 63-летнего таксиста в сгоревшем автомобиле было обнаружено еще в январе. Предварительно, мужчина перестал выходить на связь. Близкие погибшего сообщили, что до настоящего времени обстоятельства его смерти не установлены. Предположительно, смерть носит криминальный характер.

Управление СКР Пермского края проводит процессуальную проверку. Глава СК Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Пермскому краю Валерию Сафонову возбудить уголовное дело и представить доклад об установленных в ходе первоначальных следственных действий обстоятельствах, по завершении расследования – о его результатах.

Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.