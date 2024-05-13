Виталий Хоценко провёл внеочередное заседание межведомственной комиссии по ЧС - поставил задачи в связи с паводком на севере области

На совещании оценивалась оперативная обстановка с весенним половодьем, дальнейшее развитие ситуации с учётом прогноза синоптиков и гидрологических расчётов. Наблюдается повышение уровня воды в реке Иртыш.

Губернатору Виталию Хоценко доложили, что продолжается эвакуация жителей из села Усть-Ишим и ещё ряда населённых пунктов. Для вывоза людей из зоны затопления сформирован парк резерв автобусов. На случай ухудшения паводковых условий для перевозки предусмотрены также машины повышенной проходимости и водный транспорт, сообщил в режиме телемоста заместитель председателя регионального Правительства Алексей Ромахин, координирующий по поручению Виталия Хоценко эту работу на месте.

На случай возникновения необходимости в эвакуации жителей из других населённых пунктов дополнительно развернуты полноценные пункты временного размещения людей в Знаменском, Большереченском, Тарском, Тевризском районах. Главы муниципалитетов активно включились в эту работу.

«Продолжайте информировать людей о необходимости покинуть дома и перебраться в безопасные места. Глав районов прошу организовать комфортное размещение людей, обеспечить питание. Пункты временного размещения населения должны соответствовать всем требованиям, чтобы людям было тепло и комфортно», - напомнил Виталий Хоценко.

Тем временем в сельские поселения района продолжают поставлять корма для домашних животных. «Формируется запас кормов в Усть-Ишиме, и в СПК «Никольск» на высоком берегу. Для обеспечения поголовья домашних животных корма есть в полном объёме. Ветеринарной службой организован похозяйственный учёт для контроля за состоянием животных. В координации со всеми службами контроль за животными, их перевозкой обеспечен», - доложил министр сельского хозяйства и продовольствия области Николай Дрофа.

«Эвакуация животных совместно с управлением МЧС и минтрансом, обеспечение кормами, организация ветеринарного надзора – зона ответственности министерства сельского хозяйства и продовольствия региона. Ваша задача – животных максимально сохранить», - подчеркнул Губернатор Виталий Хоценко.

Параллельно по населённым пунктам, где это требуется, развозится чистая питьевая вода. Будет усилена группировка сил и средств для патрулирования и несения дежурств в населённых пунктах, пострадавших от стихии.

«Нужно помочь людей эвакуировать, организовать сопровождение, обеспечить общественный порядок, помочь проинформировать жителей. С жителями вчера общался, они благодарят, что дежурит полиция. Когда сотрудник полиции на месте - люди спокойны», - отметил Виталий Хоценко в ходе обсуждения вопросов координации деятельности органов управления, сил и средств по преодолению паводка и его последствий.