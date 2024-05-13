В Свердловской области за майские выходные выявили 107 нарушителей противопожарного режима

Только за время майских праздников специалисты МЧС России выявили 107 нарушения противопожарного режима на территории Свердловской области. Каждому из нарушителей грозит административный штраф до 20 тыс. рублей.

Как сообщает пресс-служба областного МЧС, пожарную обстановку мониторили более 300 патрульных групп, в состав которых вошли специалисты чрезвычайного ведомства, работники лесничества, сотрудники полиции, а также инспектора Управления Россельхознадзора и представители администрации муниципалитетов.

Напомним, что во время особого противопожарного режима, который все еще действует на Среднем Урале, запрещено использовать открытый огонь, сжигать мусор и сухую травянистую растительность, стерни, солому, порубочные остатки, а также разводить костры. Последнее касается и мангалов, металлических бочек, баков и других приспособлений.