Молодежная библиотека Астрахани - финалист конкурса «Книга будущего-2024»

Организаторами международного конкурса молодежных проектов «Книга будущего» с 2023 года выступают Российский книжный союз совместно с Московским политехническим университетом. Главная цель конкурса, по словам организаторов, — поддержка и развитие молодёжных инициатив по продвижению и пропаганде чтения, обеспечение условий для профессионального и личностного развития молодёжи Российской Федерации и стран СНГ.

В этом году предстояло представить на суд жюри свои проекты в шести номинациях: «Иллюстрация будущего», «Социальные акции и проекты», «Новые форматы чтения», «Лучшие писательские практики. Малые формы», «Социальная реклама» и «Продвижение в Сети».

Как сообщили в министерстве культуры региона, команда Астраханской библиотеки для молодежи имени Б. Шаховского приняла участие в конкурсе с краеведческим проектом «Живые улицы» в номинации «Социальные акции и проекты». Напомним, суть проекта заключается в создании своеобразного видеопутеводителя по литературным местам Астрахани. В основе идеи — съемка серии видеороликов, посвященных улицам города, названным в честь известных литераторов, художественных персонажей, произведений культуры. Проект активно реализовывается на протяжении более шести лет и уже был удостоен высокой оценки экспертов: он стал победителем Грантового конкурса молодежных инициатив Росмолодежи.

В этом году проект вышел в финал конкурса «Книга будущего-2024». Специалистам молодежной библиотеки предстоит защищать свое «детище» 17 мая в северной столице, в рамках Санкт-Петербургского международного книжного салона, который будет проходить на Дворцовой площади. Среди других площадок для проведения финальных испытаний конкурса — Казань с фестивалем-форумом «Литературный флагман России» (23 мая) и Москва с фестивалем «Красная площадь» (6 июня).