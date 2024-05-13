В Екатеринбурге семья электрика отсудила 2,2 млн рублей за его гибель на работе

В Екатеринбурге семья погибшего на работе мужчины отсудила у его работодателя больше 2 млн рублей компенсации.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, с 2019 года уралец работал инженером-электриком на основании трудового договора. 17 октября 2023 года во время работ в трансформаторной подстанции произошел несчастный случай, в результате которого мужчина скончался.

Проведенное расследование подтвердило непринятие работодателем мер для исключения несанкционированного доступа к электроустановкам. После этого прокуратура направила иск в суд о взыскании с работодателя компенсации морального вреда в пользу родственников электрика.

Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга взыскал в пользу дочери погибшего 1 млн рублей. А двум ее несовершеннолетним детям (внукам мужчины) присудили по 600 тысяч рублей каждому.