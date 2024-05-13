13 Мая 2024
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Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

В Викуловском районе чествовали спасателей МЧС России из Югры и Свердловской области

В Викуловском районе чествовали спасателей МЧС России из Югры и Свердловской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Сегодня к местам постоянной дислокации проводили группировки МЧС, с первого дня принимавшие участие в противопаводковых мероприятиях на территории муниципалитета. Спасатели строили и укрепляли временные насыпи, вели круглосуточное окарауливание сооружений и при необходимости устраняли течи.

Глава Викуловского района Андрей Лотов лично поблагодарил каждого из бойцов за содействие в борьбе с паводком.

В Викуловском районе чествовали спасателей МЧС России из Югры и Свердловской области(2024)|Фото: Информационный центр Правительства Тюменской области

"Когда на помощь приходит такая сила, шансы выстоять перед лицом стихии увеличиваются кратно", - заявил он.

Отметим, что в реке Ишим на территории Тюменской области фиксируется устойчивый спад уровня воды. Снижение уровня воды наблюдается фактически во всех населенных пунктах региона. Волонтеры и добровольцы приступили к разбору временных насыпей в Ишимском районе.

Накануне первая бригада из 50 тюменских добровольцев выехала в Ишимский район, чтобы приступить к уборке мешков с песком, которые защищали населенные пункты от воды. Помочь вызвались учащиеся вузов и колледжей: участники тюменских студотрядов, волонтерских организаций, спортсмены. Поскольку работа требует физических сил и выносливости, едут только мужчины старше 18 лет.

Сообщалось, что добровольцев разместят в общежитии Многопрофильного техникума и обеспечат одеждой, перчатками, горячим питанием, отдыхом.

Теги: МЧС, спасатели, награждение, благодарность, борьба с паводком


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