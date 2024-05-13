Россиянки отодвигают рождение первого ребенка на 27-29 лет - Голикова

Россиянки отодвигают рождение первого ребенка на 27-29 лет из-за различных факторов, среди которых и необходимость достижения финансовой самостоятельности, и построение карьеры, и получение образования, и, наконец, поиск подходящего партнера, заявила ио вице-премьера российского правительства Татьяна Голикова, выступая в Госдуме.

По ее мнению, тема возраста рождения первого ребенка – "очень тонкая, очень эмоциональная". "Но нет ничего важнее, чем семья, чем традиционные ценности", - добавила Голикова, намекнув на то, что правительство приложит усилия к снижению возраста рождения первого ребенка.