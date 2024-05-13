Продолжается пополнение книжного фонда библиотек Астраханской области

После завершения модернизации Центральной городской библиотеки города Астрахани, благодаря нацпроекту «Культура», её фонды значительно пополнились новой литературой. Это около 6,5 тысячи книг по прикладной, отраслевой, справочной, художественной литературе. Всего же сегодня в библиотеке насчитывается более 50 экземпляров книг, сообщает министерство културы Астраханской области.

В преддверии дня Великой Победы Центральная городская библиотека получила в дар экземпляры «Вклад Азербайджана в победу над фашизмом». Всем известно, что в годы Великой Отечественной войны с захватчиками сражались представители множества народов, и страницы этой великой истории еще продолжают открываться благодаря неутомимым исследователям.

Автор книги Гасым Керимов — общественный деятель, сопредседатель Координационного совета Межрегиональной ассоциации азербайджанцев России «МААР», руководитель общественной организации «МНКА азербайджанцев города Курск», доцент Курского Юго-Западного государственного университета.

Книга написана на основе фактов, многие из которых до сих не были известны научной общественности. Здесь и тыл, и фронт представлены как единый организм. Представлены имена многих бойцов, ставших Героями Советского Союза и тружеников тыла, заслуживших звания Героя социалистического труда.