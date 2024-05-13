В России объявлена в розыск правнучка Чкалова

Объявлена в розыск правнучка летчика Валерия Чкалова Дарья Богданова.

Информация об этом появилась в базе данных МВД России. Сообщается, что розыск идет по уголовное статье, правда, какой именно, не говорится.

Ранее против Богдановой возбудили уголовное дело за призывы к терроризму с использованием интернета. Ей может грозить до семи лет. Причиной уголовного преследования стали посты Богдановой в соцсетях, а также ее интервью украинскому каналу, которое появилось в Сети в конце января 2024 г. Богданова заявляла, что по Москве якобы нужно нанести ядерный удар и неоднократно негативно отзывалась о Российской армии. Также она собирала деньги для украинских нацбатальонов.

После начала специальной военной операции Богданова покинула Россию, семья прекратила с ней отношения. Сейчас правнучка Чкалова, предположительно, живет в Бельгии.