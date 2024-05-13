Путин отменил своим указом ориентацию на научные статьи в западных сборниках

Президент РФ Владимир Путин подписал указ "Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения". Наиболее примечательно в нем то, что одной из задач указано создание отечественной системы мониторинга публикаций в сфере социально-гуманитарных наук, основой которой должны стать независимые от зарубежных рейтингов отечественные показатели.

До 2022 года самыми весомыми для ученых и преподавателей вузов считались статьи в западных журналах, внесенных в базу Web of Science и Scopus. Где, например, нельзя было написать: Севастополь, Россия. В марте 2022 года Правительство РФ приняло постановление о моратории - не на сами публикации, а на ориентацию на них как показатель результативности.

Декан факультета управления и политики МГИМО Генри Сардарян давно говорит о том, что образовательные власти в России ведут политику продвижения в западных рейтингах, на что вузы вынуждены тратить большие деньги. В итоге переизбрание российского профессора на свою должность зависит от того, публикуется ли он в журналах, которые одобряются частными западными компаниями. Это абсурд и унижение, считает Сардарян.

Однако реализация указа Путина должна быть подкреплена соответствующим приказом Минобрнауки. В этой связи интересно, будет ли он касаться только гуманитарных дисциплин или вообще всех направлений науки.

Также важно, что президент ставит задачу создать единую государственную линейку школьных учебников по истории России и всеобщей истории, в том числе по истории родного края для каждого региона. Минпрос давно заявляет, что эта работа идет, но никаких подробностей и никакого общественного контроля нет. Еще одна задача - создать единую цифровую платформу, обеспечивающую доступ к учебным материалам, пособиям и методическим рекомендациям по истории России.

Целью госполитики в области исторического просвещения являются формирование общероссийской гражданской идентичности и укрепление общности Русского мира на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей.