Регионам предписано устранить перекосы с финансированием скорой помощи - Голикова

Регионы "отвлекли" на финансирование службы скорой помощи приблизительно 9 млрд руб., заявила ио вице-премьера российского правительства Татьяна Голикова, выступая в Госдуме.

По словам Голиковой, "работа по скорой помощи продолжается". "Минздрав провел консультации со всеми регионами, где выявлены существенные отклонения по организации финансирования службы скорой помощи. Регионам предписано устранить перекосы, до 1 июня Минздрав должен будет доложить по ситуации", - сообщила Голикова.