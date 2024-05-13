Макаревич* "считает дни до победы Украины"

Певец Андрей Макаревич* пообщался, как он думал, с президентом Украины Владимиром Зеленским и сообщил в этом разговоре много интересного и чреватого преследованием по УК РФ.

Например, он высказался о том, что "для многих украинцев является певцом из России, выступающим на русском языке, и не сделать бы еще хуже". Потом выяснилось, что беседовал артист с пранкерами Вованом (Владимир Кузнецов) и Лексусом (Алексей Столяров).

"Я в первый день победы вашей (Украины), если позовут, естественно, с удовольствием приеду, и мы дадим бешеный концерт", - цитирует РИА Новости Макаревича*.

Ранее артист оказывал "достаточно ощутимую" помощь только пострадавшим, но в будущем, возможно, посодействует и армии Киева. Макаревич* также рассказал, что желает победы Украине, "считает до нее дни".

"В общем, я вам желаю все это выдержать и сдюжить, и всех победить. Выхода нет!" - сказал музыкант.

Ранее Макаревич* осудил публичное выражение скорби по жертвам теракта в "Крокус Сити Холле".

* Внесен Минюстом России в список физических лиц, выполняющих функции иноагента