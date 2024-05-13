Мантуров ждет, что гражданские предприятия вернутся к производству основной продукции

Ио вице-премьера российского правительства Денис Мантуров считает, что "когда-то" наступит момент возвращения экономики на "гражданские рельсы".

"Я очень надеюсь, что гражданские предприятия когда-то перейдут к производству своей основной продукции, предприятия ОПК займутся производством гражданской продукции, хотя они и сейчас даже в этом не останавливаются. ОПК-шные предприятия "Ростеха", например, производят сейчас аппараты ИВЛ. Будем стараться не забывать про высокотехнологичную компоненту для гражданских отраслей даже при наращивании объемов производства военной продукции", - сказал Мантуров, выступая в Госдуме.

Напомним, что Денис Мантуров стал кандидатом на пост первого вице-премьера в новом составе российского кабмина.