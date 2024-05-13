Деньги заложили в лужу. Таксист из Асбеста пригрозил мэрии судом за бесконечные ямы на дорогах

13 Мая 2024
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

О деле замминистра обороны Иванова

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Семейные визы в Великобританию: виза жены, виза невесты

Общество Свердловская область
Фото: скриншот видео с телеграм-канала &quot;Инцидент Асбест&quot; / t.me/incidentasbest

Деньги заложили в лужу. Таксист из Асбеста пригрозил мэрии судом за бесконечные ямы на дорогах

Таксист из Асбеста поставил главе города Наталье Тихоновой ультиматум - или она показывает, куда ушли 180 млн на ремонт дорог, или он обращается в суд. Именно так заявил водитель Илья Кичигин в своем видеообращении.

"Наконец-то пришла весна и, соответственно, с весной растаяли и наши дороги. Да, мы видим, администрация взялась за ремонт дорог. Вот на улице мира сделано около 8 заплаток, а все остальное так и осталось без внимания. Недавно в асбестовских пабликах я увидел, что администрация выделила 180 млн руб. на ремонт дорог. Где деньги? Где ремонт?" - заявил таксист на видео, опубликованном в паблике "Инцидент Асбест".

Неотремонтированная дорога в Асбесте(2024)|Фото: скриншот видео с телеграм-канала "Инцидент Асбест" / t.me/incidentasbest

Неотремонтированная дорога в Асбесте(2024)|Фото: скриншот видео с телеграм-канала "Инцидент Асбест" / t.me/incidentasbest

По словам Ильи, ремонт производится только возле компании "Форэс", в то время как весь центр утопает в ямах, а ситуация с каждым днем становится все хуже. Он также добавил, что власти города засыпали ямы срезкой, оставшейся с ремонта возле "Форэса", но даже ее заложили прямо в лужи, что равноценно выбрасыванию денег. Сейчас, утверждает таксист, даже от этой срезки не осталось и следа.

Неотремонтированная дорога в Асбесте(2024)|Фото: скриншот видео с телеграм-канала "Инцидент Асбест" / t.me/incidentasbest

Неотремонтированная дорога в Асбесте(2024)|Фото: скриншот видео с телеграм-канала "Инцидент Асбест" / t.me/incidentasbest

Неотремонтированная дорога в Асбесте(2024)|Фото: скриншот видео с телеграм-канала "Инцидент Асбест" / t.me/incidentasbest

"Наталья Робертовна, мы даем срок до 1 июня. Вам же выделили на ремонт дорог 180 млн. Покажите, куда по-настоящему потратились деньги! Не заставляйте нас, простых асбестовцев опять с вами судиться. Время пошло. Мы ждем ремонт дорог", - добавил Кичигин.

Теги: Асбест, таксист, дорога, ремонт, власти, суд


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети