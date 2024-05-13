Деньги заложили в лужу. Таксист из Асбеста пригрозил мэрии судом за бесконечные ямы на дорогах

Таксист из Асбеста поставил главе города Наталье Тихоновой ультиматум - или она показывает, куда ушли 180 млн на ремонт дорог, или он обращается в суд. Именно так заявил водитель Илья Кичигин в своем видеообращении.

"Наконец-то пришла весна и, соответственно, с весной растаяли и наши дороги. Да, мы видим, администрация взялась за ремонт дорог. Вот на улице мира сделано около 8 заплаток, а все остальное так и осталось без внимания. Недавно в асбестовских пабликах я увидел, что администрация выделила 180 млн руб. на ремонт дорог. Где деньги? Где ремонт?" - заявил таксист на видео, опубликованном в паблике "Инцидент Асбест".

По словам Ильи, ремонт производится только возле компании "Форэс", в то время как весь центр утопает в ямах, а ситуация с каждым днем становится все хуже. Он также добавил, что власти города засыпали ямы срезкой, оставшейся с ремонта возле "Форэса", но даже ее заложили прямо в лужи, что равноценно выбрасыванию денег. Сейчас, утверждает таксист, даже от этой срезки не осталось и следа.

"Наталья Робертовна, мы даем срок до 1 июня. Вам же выделили на ремонт дорог 180 млн. Покажите, куда по-настоящему потратились деньги! Не заставляйте нас, простых асбестовцев опять с вами судиться. Время пошло. Мы ждем ремонт дорог", - добавил Кичигин.