13 Мая 2024
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Фото: Накануне.RU

В Нижнем Тагиле ищут мужчину, который неделю назад уехал на такси и исчез

В Нижнем Тагиле ищут 40-летнего мужчину. Неделю назад он уехал на такси и бесследно исчез.

Как сообщили Накануне.RU в городском управлении МВД, разыскивается Максим Здорнов 1983 года рождения, житель села Покровское. С заявлением о розыске в полицию обратилась его мать. По ее словам, 6 мая около 10.30 сын ушел из дома по улице Надеждинская, где они проживают, и не вернулся.

Полицейские выяснили, что пропавший мужчина уехал из дома на такси, а потом попросил водителя высадить его в районе карьера Валегин Бор на развилке дороги в 30 метрах от проходной "Тагил щебень". После этого он ушел в неизвестном направлении.

Приметы Максима: рост около 175 сантиметров, худощавого телосложения, волосы светлые короткие, хромает на левую ногу. На момент ухода был в темной шапке, камуфляжном коричневом костюме и черных резиновых полусапожках с мехом. С собой у него есть сотовый телефон, который в настоящее время недоступен. В полиции отметили, что раньше уралец из дома не уходил.

Всех, кто видел этого мужчину или знает о его местонахождении, просят сообщить в дежурную часть отдела полиции №21 МУ МВД России "Нижнетагильское" по телефонам: 8 (3435) 97-63-02, 97-64-02.

Теги: полиция, розыск, такси, Нижний Тагил


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