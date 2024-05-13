В Гамбурге снова прошла многотысячная акция за создание халифата

В Гамбурге состоялась демонстрация сторонников халифата, в которой, по официальным данным, приняли участие более 2 тыс. человек. При этом местные власти поставили организатором условие: на демонстрации не должно быть призывов к созданию в Германии халифата, как это было две недели назад.

Демонстрацию организовала группа "Интерактивный мусульманин". Последняя акция за создание халифата вызвала общественный резонанс и возмущение многих немцев. В этот раз акцию охраняли огромное число полицейских, следивших за соблюдением требований властей.

Глава МВД Нэнси Фезер заявила, что те, кто призывают к созданию халифата, находятся под прицелом полиции. Потому что они хотят жить в "каменном веке" и выступают против всего того, что поддерживает Германия.

Точных данных о количестве мусульман в Германии и других странах нет. Европейские политики постоянно говорят, что видят угрозу в исламизации Европы, но процесс продолжается. По данным федерального ведомства по миграции и делам беженцев, число мусульман в Германии еще в 2021 году превысило 5 млн человек — это 6,5% населения страны. Однако реальные цифры могут быть существенно больше. Особенно это заметно среди новорожденных: процент детей, рожденных у мусульман, может превышать общий процент мусульман в стране в 2-3 раза, так как рождаемость у мусульман гораздо выше.