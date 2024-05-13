И.о. замглавы минтранса Самарской области заключил соглашение по своему делу

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил о том, что и.о. замминистра транспорта Самарской области Александр Николаев, подозреваемый в получении взяток, заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Оно утверждено прокуратурой.

"В соглашении чиновник обязался раскрыть известные ему факты коррупционных преступлений и изобличить причастных к ним должных лиц", - написал Хинштейн в своем telegram-канале.

Учитывая, что Николаев по праву считается одним из ближайших соратников министра транспорта Ивана Пивкина и работает в ведомстве почти 20 лет, знает он не просто много, а очень много. Его показания способны произвести фурор, считает Хинштейн. Во время обыска у Николаева изъята масса интереснейших записей и документов, включая "черную бухгалтерию" дорожных подрядов, которую он вел на протяжении длительного времени.

"Об этих бумагах, уверен, рассказ еще впереди", - пишет Хинштейн.

Напомним, чиновника подозревают в том, что заставил директора крупной строительной компании оплатить и доставить ему стройматериалы для личного дома в Волжском районе. Общая сумма поборов составила почти 1,5 млн руб.