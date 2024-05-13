Машину с депутатом думы Астраханской области подорвали в зоне СВО

Депутат Астраханской областной думы Денис Харитонов сообщил о подрыве своей машины в зоне проведения специальной военной операции.

"При выполнении очередного задания боевая машина депутата взорвалась и сгорела дотла. Слава Богу, не сгорел сразу и успел спасти документы и личные вещи тяжело раненного товарища "Шмеля", которые вёз его родным", - написал политик в своем telegram-канале.

Происшествие случилось 12 мая, уточнил Харитонов.

"Давно меня не взрывали в моей машине", - написал политик.

Харитонов воевал в Донбассе в 2014 году, был задержан в числе бойцов ЧВК "Вагнер" в Минске, а с 2023 года снова отправился на военную операцию.