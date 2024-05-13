Назначение Белоусова - отражение беспокойства Путина по поводу уровня коррупции в Минобороны - ISW

Назначение экономиста Андрея Белоусова министром обороны свидетельствует о том, что "Путин предпринимает значительные шаги по мобилизации российской экономики и ОПК" в условиях затяжного конфликта на Украине "и, возможно, подготовки к будущей конфронтации с НАТО", говорится в комментарии американского Института изучения войны (ISW).

Эксперты ISW отмечают, что отсутствие у Белоусова военного опыта "не является аномальным": "Шойгу также не имел опыта ношения военной формы до того, как возглавил Министерство обороны".

Источники считают, что "Путин серьезно обеспокоен уровнем коррупции и нецелевым использованием средств в российских вооруженных силах".

"Белоусов имеет более прочную репутацию эффективного технократа, а инсайдерские источники утверждают, что у него положительные отношения с Путиным", - говорится в отчете ISW.