Экс-сотруднику "Яндекса" вменили финансирование Вооруженных сил Украины

Экс-сотруднику "Яндекса" вменили госизмену – финансирование Вооруженных сил Украины (ВСУ).

После начала специальной военной операции предполагаемый злоумышленник переводил свои деньги на счет зарегистрированного на Украине фонда для приобретения ВСУ бронетехники, боеприпасов, экипировки и медикаментов, приводит ТАСС сообщение федеральной службы безопасности (ФСБ).

Отметим, такой вариант развития событий - не единственных из схожих. В различных ситуациях дело доходит до приговора суда. Например, в марте Второй Западный окружной военный суд наказал за госизмену в форме шпионажа офицера Владислава Бояршинова, который в момент совершения преступления был курсантом одного из командных училищ. Он признан виновным в сборе разведданных, информации, которая могла быть использована против безопасности РФ. Суд наказал Бояршинова 12 годами колонии строгого режима.