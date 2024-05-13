В Перми школьница избивала девочек и снимала процесс на видео

В Перми следственный комитет начал проверку по факту избиения школьницей девочек 10 - 14 лет, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Побои школьница снимала на видео и публиковала в соцсетях. По данным Properm.ru, было как минимум два эпизода с нападениями. Один якобы произошел в ТРЦ "iMall Эспланада", второй - на улице, в ноябре прошлого года. На драки обратили внимание после публикаций в Telegram-каналах. Затем появилось видео, на котором нападавшая извиняется за свое поведение. В соцсетях в раскаяние нападавшей не поверили.

Ситуацией заинтересовалась Директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты России Екатерина Мизулина. Она сообщила, что обратилась в правоохранительные органы.

На побои отреагировал глава СКР Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.