В Екатеринбурге осудили банду "курьеров-велосипедистов", ограбивших ювелирный магазин

Свердловский областной суд вынес решение по банде "курьеров-велосипедистов", ограбивших ювелирный магазин в Екатеринбурге.

Напомним, на скамье подсудимых оказались трое знакомых, ранее вместе отбывавших наказание. 28 марта 2023 года двое из них зашли в магазин "Злата" на улице Технической в Екатеринбурге. При этом один из злоумышленников был в экипировке курьера сервиса доставки. Пригрозив оружием, они вынесли ювелирные украшения более чем на 4,6 млн рублей, а затем скрылись на велосипедах. Третий сообщник обеспечивал мобильность преступной группы.

По словам охранника, двое в масках ударили его рукоятью пистолета по голове и выстрелили в витрину, после чего начали угрожать продавщице. Всего грабители успели забрать с собой четыре планшета с цепями, два с браслетами, и по одному с часами и подвеской.

Задержали налетчиков по "горячим следам". При обысках у них был обнаружен целый арсенал: три пистолета калибра 9 мм, пистолет-пулемет, обрез двуствольного охотничьего ружья Sauer habicht 16 калибра, а также несколько сотен патронов к ним. Для конспирации преступники использовали медицинские маски, перчатки, шапки, нарукавные знаки ФСБ, МВД, ВС РФ и Росгвардии. Также у них нашли мобильные радиостанции и спецсредства – наручники и глушители связи.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры, Свердловский областной суд назначил: