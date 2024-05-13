В Литве действующий президент Науседа уверенно выиграл первый тур выборов

В Литве пройдет второй тур президентских выборов. Вчера состоялся первый тур, на котором уверенную победу одержал действующий президент Гитанас Науседа. Он намного опередил своего ближайшего конкурента - премьера Ингриду Шимоните (44% против 20%), но так и не набрал необходимых 50% голосов.

Второй тур пройдет 26 мая. Интересно, что в 2019 году Шимоните также проиграла во втором туре Науседе, хотя в первом туре с микроскопическим перевесом обошла его.

Старший научный сотрудник Центра белорусских исследований Института Европы РАН Всеволод Шимов считает, что внешнеполитический курс республики останется неизменным. Внутри тоже по-прежнему будет жесткая русофобия, так как политическое поле зачищено. Социально-экономическая деградация в Литве продолжится, а ситуация в Прибалтике - накаляться.

Еще один результат вчерашнего голосования - референдум о запрете двойного гражданства. Оно сохранится в Литве, так как за его отмену проголосовали 42% избирателей.

Отметим, что Литва – полупрезидентская республика. Президент назначает премьер-министра и правительство по согласованию с парламентом и не может отправить их в отставку без его одобрения.

Политолог, доцент РГГУ Вадим Трухачев считает Литву одной из самых русофобских стран Европы. Он подчеркивает, что Науседа недавно стал первым президентом, который лично участвовал в похоронах наемника, погибшего на Украине.

Историк Андрей Фурсов называет Науседу "человеком Ватикана", настроенного воссоздать в новой форме Священную Римскую империю под руководством "святого престола". Это, однако, не устраивает Британию, которая тоже "работает" по Литве.