Программу ремонта теплосетей Новосибирская на 2024-2025 годы решено расширить

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников провёл оперативное совещание в Правительстве региона. С докладами об итогах отопительного периода 2023-2024 гг,, задачах на межотопительный период выступили и. о. министра жилищно-коммунального хозяйства и энергетики региона Евгений Назаров и генеральный директор АО «СГК-Новосибирск» Игорь Лузанов, сообщает пресс-служба Правительства региона.

Отопительный период 2023-2024 годов во всех муниципалитетах региона завершится к 16 мая. На территории Новосибирской области генерацию тепла осуществляют 5 ТЭЦ и 1123 котельных. Ситуационным центром министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области ведётся ежедневный мониторинг аварий и инцидентов на объектах ЖКХ. Всего в регионе за этот отопительный период было зафиксировано 93 аварии и инцидента на объектах теплоснабжения. Зафиксировано три отключения продолжительностью более суток: одно в р. п. Линёво Искитимского района и два в Новосибирске.

Андрей Травников напомнил, что прошедший отопительный сезон отметился крупной аварией на левом берегу Новосибирска в системе теплоснабжения в январе.

«По моему поручению, оперативный штаб и комиссию по расследованию причин аварии возглавлял мой заместитель Сергей Сёмка. Можно назвать три основные причины аварии и её масштабных последствий. Первая – это сверхнормативный износ теплосетей. Вторая – неработоспособность или невозможность использования в аварийной ситуации запорных и регулирующих устройств в кольцевой схеме теплоснабжения. И третья причина выявилась в ходе устранения последствий аварии. Если к коммунальщикам по достаточности сил для работы на порывах претензий нет, то была явно видна нехватка аварийно-ремонтных бригад у жилищных предприятий и ТСЖ. С учётом этих выводов мы договорились, что компания СГК скорректирует ремонтную программу на 2024 и 2025 годы и реализует дополнительные мероприятия, направленные не только на ускорение замены изношенных сетей, но и на восстановление нормальной кольцевой схемы теплоснабжения на левом берегу, а если необходимо – и на правом берегу Новосибирска. Оперативный штаб прекратил свою деятельность одновременно с отменой режима ЧС, но я предлагаю оставить в работе комиссию, которую возглавлял Сергей Сёмка. Она показала свою эффективность при расследовании причин аварии и выработке предложений. Предлагаю комиссии взять на себя контроль исполнения программы ремонта, которая разработана по Левобережью», – подчеркнул Андрей Травников.

На межотопительный период 2024 года СГК запланирована дополнительная трубная диагностика на теплосетях с помощью самой современной техники и технологий. Как сообщил генеральный директор АО «СГК-Новосибирск» Игорь Лузанов, сегодня в Новосибирске 72% теплосетей – старше срока эксплуатации. В 2024 году в Новосибирске и Куйбышеве будет отремонтировано сто единиц основного оборудования, также будут реализованы инвестпроекты, направленные на повышение его надёжности. На тепловых сетях будет заменено 72,5 км труб. Общая сумма вложений составит 12,7 миллиардов рублей, инвестиционные вложения в ремонт тепловых сетей Новосибирска составят 5 млрд рублей.

В целом, в рамках подготовки к следующему отопительному периоду необходимо выполнить ремонтно-восстановительные работы и подготовить: 5 ТЭЦ; 1111 котельных; 5444 км тепловых сетей; заменить и капитально отремонтировать 125 котлов и 149,8 км тепловых сетей. Особое внимание будет уделено устранению очагов аварийности на тепловых сетях в Новосибирске.