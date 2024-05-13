В Свердловской области решили перенести окончание отопительного сезона

Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области рекомендовало муниципалитетам перенести окончание отопительного сезона на более поздние сроки.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, причина кроется в погодных условиях. Теперь каждый муниципалитет самостоятельно выберет дату прекращения подачи тепла.

"Синоптики скорректировали предварительный прогноз погоды, в связи с этим мы обратились к главам территорий временно отложить отключение отопления как в жилых домах, так и в социальных учреждениях. Первым откликнулся Екатеринбург и перенес сроки на 20 мая. Аналогичные решения сейчас принимают и другие муниципальные образования", - пояснил министр энергетики и ЖКХ Свердловской области Николай Смирнов.

Ранее в Екатеринбурге планировалось отключение отопления с сегодняшнего дня, 13 мая. А в Нижнем Тагиле из-за непогоды продлили отопительный сезон до 20 мая.

По федеральным нормам подача тепла прекращается, когда в течение пяти дней подряд среднесуточная температура воздуха превышает восемь градусов. В первую очередь уровень отопления снижается в жилых домах, а затем в социальных учреждениях.