13 Мая 2024
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Фото: Elefsis Shipping Agency Greece

Проект "Ямал СПГ" увеличил поставки сжиженного природного газа в страны Евросоюза

Проект "Ямал СПГ" увеличил поставки сжиженного природного газа (СПГ) в страны Евросоюза (ЕС) в январе – апреле 2024 г. на 5% к тому же периоду прошлого года до 5,7 млн т. Сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные аналитической компании Kpler.

Издание сообщает, что практически весь прирост поставок в ЕС обеспечила Франция, которая нарастила импорт газа с "Ямал СПГ" в 1,9 раза до 2,2 млн т. Напомним: французская TotalEnergies является акционером проекта "Ямал СПГ" и имеет долгосрочный контракт на поставку газа с этого СПГ-завода.

Ранее сообщалось, что первая очередь проекта по производству сжиженного природного газа (СПГ) "Арктик СПГ – 2" уже запущена.

20 июля 2023 года президент России Владимир Путин дал старт отправке первой линии "Арктик СПГ – 2" по Севморпути к месту эксплуатации на Гыданский полуостров. Глава государства выразил уверенность, что "Арктик СПГ – 2" будет реализован в срок. По его словам, производство СПГ оказывает комплексное влияние на развитие всей экономики страны.

По проекту "Арктик СПГ – 2" планируется построить три технологические линии по производству СПГ общей мощностью 19,8 млн т в год и стабильного газового конденсата до 1,6 млн т в год. Запуск второй и третьей линий планируется в 2024 и 2026 годах соответственно. Ресурсной базой проекта является Утреннее месторождение, открытое в 1979 году и расположенное на полуострове Гыдан в Ямало-Ненецком автономном округе.

Теги: Ямал СПГ, Арктик СПГ, ЕС, Евросоюз, поставки


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