13 Мая 2024
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Фото: Михаил Метцель/ТАСС

В Киеве считают назначение Белоусова плохим знаком для Украины

Назначение Андрея Белоусова министром обороны РФ - это плохие новости для украинского режима. Об этом заявил украинский экономист Алексей Кущ.

Он написал, что дело идет к взвинчиванию динамики российского ВПК и наращиванию в России военного производства. При этом на Украине на должностях министров находятся антиподы политики Белоусова с повесткой вульгарного либерализма во время военного конфликта. Результаты все видят.

Слова Куща прокомментировал депутат Рады от "Батькивщины" Алексей Кучеренко. Он написал, что для местного режима "это реально выглядит трагично".

Накануне председатель комитета Госдумы РФ по обороне Андрей Картаполов заявил, что на сегодня на посту министра обороны нужен именно такой человек, как Белоусов.

Российский обозреватель Юрий Подоляка отмечает, что этому назначению порадовались солдаты на фронте. Белоусову предстоит "разгребать завалы в Минобороны", а "завалов и коррупции там (Тимур Иванов и не только) не просто много, а очень много". Именно поэтому Россия не может быстро закончить СВО.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил предложение назначить гражданского экономиста Андрея Белоусова министром обороны. Он связал это с необходимостью вписать "экономику силового блока в экономику страны", а также необходимостью внедрения инноваций в военной сфере, тогда как военная составляющая останется прерогативой начальника Генерального штаба Валерия Герасимова.

Теги: украина, андрей белоусов


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