Азаров: Украину никто не ждет в Евросоюзе

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров считает, что если кто-то думает, что какая-то Урсула фон дер Ляйен заявляет "мы ждем вас в Евросоюз", то это вовсе не означает, что его страны-члены, на которых ляжет вся тяжесть расходов, прямо горят желанием принимать Украину в ЕС.

"Я ни одного нормального руководителя стран ЕС не видел, который бы сказал: "мы готовы вас взять в содружество Европейского Союза". Ни одного не видел. Ни разу не слышал. Даже формулировка Соглашения об ассоциации, говорящая о европейской перспективе Украины, вызывала у них резкое отторжение", - пишет Азаров в своем telegram-канале.

Ранее бывший советник Зеленского Алексей Арестович (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) заявил, что о вступлении в ЕС и НАТО украинцы могут не мечтать, так как страны Запада уже получили от Украины все, что им было нужно. А брать на себя лишние обязательства они не будут