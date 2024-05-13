19 мирных жителей погибли в воскресенье в Белгороде - губернатор

В воскресенье, 12 мая, в Белгороде погибли по меньшей мере 19 мирных жителей: 15 человек – под руинами рухнувшего в результате обстрела многоквартирного дома, три человека погибли в результате обстрелов в других районах города, еще одна женщина, получившая ранения 11 мая, скончалась в больнице, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"27 человек получили ранения. 10-ти из них была оказана амбулаторная помощь, и они уже отпущены домой. 6 человек сейчас готовятся к отправке в федеральные клиники, в том числе и полуторамесячный ребенок вместе с мамой. Вчера по поручению президента России к нам прибыли бригады врачей. 11 человек остаются в наших больницах", - рассказал глава региона.

Сегодня эксперты обследуют техническое состояние поврежденного жилого дома, по итогам этой работы будут принимать решение о судьбе здания.

"В пунктах временного размещения у нас находятся 36 человек. Это те жители, чьи квартиры пострадали. Основная часть разъехалась по своим близким родственникам", - сообщил Гладков. Он добавил, что регион запросит у Москвы средства на расселение пострадавших.