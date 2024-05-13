На трассе "Екатеринбург - Тюмень" легковушка столкнулась с грузовиком. Двое погибли

На 82 км автодороги "Екатеринбург - Тюмень" в Богдановичском районе произошло смертельное ДТП, в результате которого погибли двое человек. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области.

Трагедия произошла минувшим вечером. По предварительным данным, мужчина 1981 г.р. за рулем "Лифан" двигался со стороны Тюмени в Екатеринбург. В какой-то момент он выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком "Ситрак" под управлением мужчины 1967 г.р.

В результате ДТП, не дождавшись "скорой", погибли водитель и женщина-пассажир легкового автомобиля. Еще один пассажир - женщина 1981 г.р. в травмами различной степени тяжести доставлена в лечебную организацию.

На месте происшествия автоинспекторы и следственно-оперативная группа проводят процессуальные действия, осмотр транспортных средств, устанавливают личности участников аварии и причины аварии. В связи с этим на данном участке организовано реверсивное движение, автоинспекторы регулируют поток транспорта.

Госавтоинспекция призывает участников дорожного процесса быть крайне внимательными при управлении транспортными средствами, особенно при движении по федеральным и региональным автодорогам, соблюдать скоростной режим и не допускать опасных маневров.