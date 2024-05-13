В России стали делать больше водки

В январе – апреле 2024 г. в России сделали больше водки, чем за такой же период 2023 г.

Водки произведено 22,689 млн декалитров (дал), рост составил 6%. Коньяка сделали больше на 7,3% (2,622 млн дал), пишет "Интерфакс".

В марте выяснилось, что в январе-феврале в России вырос объем производства всех основных видов алкогольной продукции. Общий показатель увеличился на 11%. В Росалкогольтабакконтроле рост тогда объяснили увеличением количества производителей и расширением рынка сбыта за счет новых российских регионов.