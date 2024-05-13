13 Мая 2024
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Фото: ГУ МЧС России по ХМАО

В Нижневартовске ввели дополнительные меры безопасности из-за половодья

В Нижневартовске в связи с весенним половодьем введены дополнительные меры для обеспечения безопасности, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации города.

11 мая в границах Нижневартовска прошел ледоход. В этот же день состоялось внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Режим повышенной готовности вводится при достижении уровня воды отметки 940 сантиметров. Однако на комиссии решили ввести режим повышенной готовности с 12 мая. Участники комиссии, среди которых представители спасательных и аварийных служб, доложили о готовности сил и средств для обеспечения безопасности.

Отметим, что по информации мэрии, сегодня уровень воды составил 880 сантиметров, что на 10 сантиметров ниже, чем вчера. Специалисты проводят непрерывный мониторинг обстановки. Осуществляется работа с председателями садово-огороднических товариществ города. Доводится информация о правилах и мерах безопасности, которые необходимо учесть.

Теги: режим повышенной готовности, безопасность, Нижневартовск


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