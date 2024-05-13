В Якутии подтопило несколько поселков из-за ледовых заторов на Лене

На реке Лена в Якутии из-за ледяного затора затопило четыре населенных пункта, объявлена ЧС муниципального характера. Глава республики Айсен Николаев обвинил поселковые власти в несвоевременной эвакуации людей и скота.

"Паводок на реке Лена проходит в условиях низкой воды, возникают заторы. <…> Наиболее опасная ситуация складывается в ряде населенных пунктов Олекминского района. <…> К сожалению, в некоторых наслегах (поселках – прим. ред.) налицо несвоевременная работа органов местного самоуправления по принятию превентивных мер по отселению граждан, вывозу детей и отгону скота. Говорить о том, что люди сами отказывались от эвакуации - это не повод для успокоения", - заявил Николаев.

Сейчас в Олекминск прибыли два вертолета "Полярных авиалиний", один будет помогать в эвакуации, на борту второго находятся две тонны взрывчатки, с их помощью попытаются прорвать ледовый затор на Лене.