Опрос: 5% работодателей Екатеринбурга проверяют соискателей на полиграфе

В Екатеринбурге проверку на полиграфе для тестирования соискателей применяют 5% работодателей. Таковы результаты опроса сервиса SuperJob.

В исследовании приняли участие менеджеры по персоналу и экономически активные жители столицы Урала. Согласно результатам опроса (есть в распоряжении Накануне.RU), целесообразными проверки на "детекторе лжи" назвали 37% работодателей (2% - для всех позиций, 35% - для определенных позиций, в основном, связанных с финансами и материальной ответственностью).

При этом 5% работодателей Екатеринбурга уже практикуют проверки на полиграфе соискателей при приеме на работу. 1% делают это для всех позиций, 4% - для отдельных позиций.

Что касается самих екатеринбуржцев, 69% опрошенных готовы пройти проверку на "детекторе лжи" при трудоустройстве. Еще 20% выступают против подобных испытаний.

Ранее другой опрос показал, что более 40% жителей Екатеринбурга сталкивались на работе со злоупотреблениями со стороны руководства.