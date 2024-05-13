Жителя Екатеринбурга избили за участие в СВО

В Екатеринбурге избили ветерана СВО. Драка произошла 11 мая, о чем в своих социальных сетях рассказал сам пострадавший.

По словам Евгения, ему прилетело по голове бутылкой за то, что он участвовал в спецоперации. Именно так ему заявили нападавшие, когда снимали с него часы "за ветерана". Толпа стала избивать мужчину прямо на дороге, при этом ни одна машина, проезжающая мимо, не остановилась. Как Евгений рассказал "КП-Екатеринбург", он уже обратился в полицию в заявлением.

В пресс-службе УМВД по Екатеринбургу подтвердили регистрацию заявления в отделе полиции № 8 Верх-Исетского района.

"В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего, лица, причастные к инциденту. По результатам проверки будет принято обоснованное процессуальное решение", - добавили в полиции.