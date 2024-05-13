Депутат Вихарев передал артиллеристам квадрокоптер за 700 тысяч рублей

Депутат гордумы Екатеринбурга Алексей Вихарев приобрел для артиллеристов квадрокоптер с тепловизором для лучшего исполнения боевых задач в зоне СВО. Об этом он написал в своих соцсетях.

"Недавно созвонились с Максимом, командиром батареи артиллеристов, которых поддерживаю с начала мобилизации. Обменялись новостями, обсудили вопросы. Военный рассказал о настрое ребят и попросил поддержки — артиллеристам нужен новый квадрокоптер DJI Mavik 3T", - рассказал депутат.

По его словам, такую технику сегодня было найти непросто, однако вскоре квадрокоптер почти за 700 тыс. рублей все же отправился в зону СВО для помощи бойцам. Алексей Вихарев пожелал солдатам успехов и скорейшего возвращения домой в целости и сохранности.