13 Мая 2024
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Фото: Накануне.ru

Опубликовано последнее заявление Шойгу перед отставкой

Журналист Павел Зарубин опубликовал видео с комментарием экс-министра обороны РФ Сергея Шойгу, снятое перед отставкой кабинета министров.

По словам журналиста, кадры сделаны 6 мая, перед инаугурацией главы государства. Это одно из последних заявлений Шойгу в должности министра обороны.

Шойгу рассказал о высокой оценке работы правительства президентом. "Это подведение определенных итогов, а если говорить точнее, определенного этапа, который венчает собой назначение нового кабинета министров, оценка работы этого кабинета. Естественно, каждый оценивает свою работу за прошедший период", — заявил он.

"Добились результатов, результатов в сложнейших, тяжелейших условиях, как он [президент] говорил: сначала пандемия, затем беспрецедентные санкции. Я думаю, даже само слово «беспрецедентные» — оно кажется очень мягким и очень добрым, глядя на тот объем санкций, который введен против нашей страны. Я тут полностью согласен с тем, что сказал президент — это такая экономическая война, экономическая агрессия против нашей страны", — указал Шойгу.

"Что-то уже пройдено, что-то еще предстоит пройти тем, кто придет в новый кабинет", - подчеркнул бывший глава военного ведомства.

Вечером 12 мая Путин предложил назначить Шойгу на пост секретаря Совбеза вместо Николая Патрушева, который перейдет на новую работу.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил предложение назначить Андрея Белоусова министром обороны. Он связал это с необходимостью вписать "экономику силового блока в экономику страны", а так же необходимостью внедрения инноваций.

Теги: Шойгу, Минобороны


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