Кандидаты в правительство РФ анонсировали ряд изменений в школьной и вузовской жизни

Утвержденные профильными комитетами Госдумы кандидаты на посты глав образовательных ведомств пообещали предпринять после назначения ряд новаций в подведомственной сфере.

Кандидат на пост руководителя Минобрнауки Валерий Фальков предложил ввести систему грантов для иностранных студентов в дополнение к действующему квотному финансированию, чтобы покрыть транспортные расходы, проживание в общежитии, медстраховку и стипендию иностранцев.

Кандидат в министры просвещения Сергей Кравцов анонсировал "создание отдельного подразделения, которое займется дошкольным образованием, потому что дошкольный возраст недооценен".

Что касается кандидата в вице-премьеры Дмитрия Чернышенко, то он обещал пересмотреть подходы к распределению бюджетных мест в вузы с учетом потребностей суверенной экономики.

Утвержденный 11 мая Госдумой глава правительства РФ Михаил Мишустин курирование сферы образования в новом правительстве предложил закрепить за кандидатом в вице-премьеры Дмитрием Чернышенко, должность главы Минпросвещения оставить за Сергеем Кравцовым, а Минобрнауки — за Валерием Фальковым.

Чернышенко предстоит курировать оба образовательных ведомства, тогда как прежде под его контролем находилось только Минобрнауки, а Минпросвещения относилось к ведению другого кандидата в вице-премьеры — Татьяны Голиковой, сообщает "Коммерсант".