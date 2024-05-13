S7 научилась ремонтировать двигатели на Boeing 737 и Airbus A320

Авиакомпании России, лишившиеся поддержки иностранных производителей авиадвигателей из-за санкций, пытаются расширять свои возможности в ремонте.

S7 Technics освоила сложный тип капремонта двигателя CFM56, установленного на наиболее массовых авиалайнерах Airbus A320 и Boeing 737. Как считают эксперты, в силу отсутствия конкуренции у компании есть шанс на заказы от отечественных перевозчиков. Сегодня они, как правило, просто меняют такие двигатели на купленные на вторичном рынке. Однако подержанной техники уже не хватает, а цены высоки, особенно для России.

Всего в России около 800 двигателей CFM56, крупнейший эксплуатант — группа "Аэрофлот". Семейства А320neo и В737 NG до сих пор составляют основу узкофюзеляжного парка РФ, сообщает "Коммерсант".

Напомним, на днях у Airbus A320 авиакомпании S7, летевшего из Новосибирска в Казань, перед посадкой в столице Татарстана начались неполадки с двигателем. Произошла аварийная посадка.